恒地必嘉坊三期命名GREENWICH　涉278伙　擬下周上樓書、8月開賣

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期今日（20日）正式命名為BAKER CIRCLE． GREENWICH，提供278伙，戶型涵蓋開放式至兩房單位，主打一房至一房半間隔。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，BAKER CIRCLE． GREENWICH將下周上載樓書、最快8月初公布首張價單及推出應市。

他續指， 該盤客源與同系啟德HENLEY PARK客源不同，必嘉坊提供更多單位類型選擇，相信會吸引另一批客源的買家，而項目提供開放式單位料吸引上車客。

第二期必嘉坊．迎匯共沽出195伙，平均呎價為20,538元。

通州街映岸擬今年底以現樓推售

至於，必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯共沽出141伙，平均呎價為24,600元；第二期必嘉坊．迎匯共沽出195伙，平均呎價為20,538元。另外，與香港小輪（0050）及市建局合作發展的深水埗通州街映岸將考慮於今年底以現樓推售。

項目命名為「GREENWICH」 ，名稱取至英國倫敦中部的小鎮，屬富有歷史文化和地方風情小鎮，具備航海、天文、皇室、市集等千萬風情，與英國倫敦中心地段緊密相連，呼應 「BAKER CIRCLE」 位於港鐵紅磡站、何文田站及黃埔站。

近30年市區最大型私人舊樓重建計劃

必嘉坊為近30年來最大型的私人發展市區舊樓重建計劃項目。收樓至今歷時逾20年，涉及總樓面超過100萬平方呎，結合八組地盤，更是全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃。

項目設設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。 發展高早前已開售一期必嘉坊．曦匯及二期必嘉坊．迎匯，分別提供324伙及280伙。