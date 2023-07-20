灣仔北政府大樓重建甲廈酒店　規劃署拒接納反對意見、料獲開綠燈

城市規劃委員會（城規會）在1月份宣布修訂灣仔北分區計劃大綱核准圖，主要把灣仔政府大樓、稅務大樓、入境事務大樓、港灣消防局等用地，改劃重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓等。上述修訂計劃將於周五（21日）考慮所接收的申述及意見，不過規劃署拒絕接納相關反對意見，預計周五有望獲城規會「開綠燈」。



上述重建地盤總面積166,239平方呎，預計將以地積比率15倍重建，落成後總樓面約249.4萬平方呎，樓高52層，為一幢涉及多項用途的大樓。當中最低10層為會議展覽用途，佔約92.5萬平方呎，中間有27層樓面為甲廈，涉及樓面逾97萬平方呎，至於最頂15層為酒店，佔約57.4萬平方呎。

近港島線及東鐵線 港鐵要求提交影響報告

上述重建計劃在諮詢期間共接獲9份申述，當中7份為反對意見，有保育人士指，重建計劃將令區內休憩用地短缺情況更嚴重。

另有1份意見由港鐵公司 （0066）提出，港鐵指重建項目接近現有港島線及東鐵線，工程須符合相關條例要求，並要求申請人在初步設計階段，就現有的港鐵構築物，向港鐵提交影響評估，並需獲港鐵同意。而商經局回應指出，備悉港鐵意見，並指重建方案已考慮鐵路專用範圍，屋宇署屆時亦會按中央處理機制徵詢港鐵公司意見。

規劃署對於上述重建表示，重建為本港經濟發展注入新動力，並善用土地資源，而灣仔北規劃及灣仔的休憩用地依然相當充足。署方經考慮後，拒絕接納相關反對意見。