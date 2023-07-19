御龍山3房套1188沽　7年賺兩球　料買家畀少237萬上會｜放寛按揭

金管局於7月7日宣布放寬3,000萬元樓下住宅物業按揭成數後，方便更多買家啟動其換樓活動。火炭御龍山一伙三房套單位新近以1,188萬元成交。原業主持貨7年賺208萬元，單位期內升值21.2%。新買家受惠於放寛按揭政策，料可以畀少237萬元首期「上會」。



中原地產分行經理霍栢雄表示，是次成交單位為火炭御龍山10座低層C室，實用面積776平方呎，屬三房套間隔，望山景。原業主起初叫價1,208萬元，經議價後以1,188萬元成交，累減20萬元，實用平均呎價15,309元。

新買家為區內換樓客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，加上新按揭措施幫助其換樓活動，故買入上述單位自用。

持貨7年賺兩球 新買家料畀少237萬上會

據了解，原業主於2016年以980萬元購入單位，持貨約7年，是次成交獲利約208萬元離場，單位期內升值21.2%。

另外，政府月初放寛1,500萬元樓下物業按揭成數至最多7成。套用於今次成交個案，1,200萬元以下物業在舊制時最多可以承造5成接揭，即新買家要付594萬元首期；然而，在放寛按揭成數後，1,500萬元以下單位可以最多承造7成按揭，即是次成交新買家只需付356.4萬元首期，即比舊制畀少237.6萬元「上會」。