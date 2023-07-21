恒地必嘉坊三期GREENWICH最快下周初上樓書　8月開售

恒地（0012）紅磡大型重建項目BAKER CIRCLE．GREENWICH，提供278伙，戶型涵蓋開放式至兩房單位，主打一房至一房半間隔。



恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，GREENWICH最快下周初上樓書、8月開售，但正在密切留意下周的颱風動向，指有機會影響售樓時間表。 他透露GREENWICH項目一房單位佔超過總數的一半。他亦指出BAKER CIRCLE仍有4至6期會推出。

林達民再指，南九龍全新發展規劃藍圖MIDTOWN SOUTH，橫跨多個九龍核心區域，包括紅磡、尖沙咀、何文田，以至旺角，連綿相扣，藍圖覆蓋多個大規模重建及擬建項目，成就有史以來南九龍最大型生活圈。BAKER CIRCLE坐享MIDTOWN SOUTH南九龍發展新機遇相信項目將成為今年本港樓市的焦點所在。

林達民又表示，公司下半年有兩個項目推出市場，包括巴域街，以及西洋菜北街項目。至於映岸將於明年1月推出。

近30年市區最大型私人舊樓重建計劃

必嘉坊為近30年來最大型的私人發展市區舊樓重建計劃項目。收樓至今歷時逾20年，涉及總樓面超過100萬平方呎，結合八組地盤，更是全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃。

項目設設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。 發展高早前已開售一期必嘉坊．曦匯及二期必嘉坊．迎匯，分別提供324伙及280伙。