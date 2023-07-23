業主為換樓　673萬沽Yoho Town兩房　單位三年僅升5.4%

元朗Yoho Town再錄一宗二手成交個案。原業主因需換樓，新近以673萬元沽兩房，單位三年輕微升值5.4%。惟如計及基本使費，料原業主需要平手離場。



美聯物業分行高級分區營業經理徐君寶表示，是次成交單位為元朗Yoho Town 1座高層C室，實用面積393平方呎，屬兩房間隔。原業主為換樓，於6月以688萬元叫價放盤，惟單位無人問津，即擴闊議價空間求售。單位放盤約一個月累減15萬元，新近以673萬元沽出，呎價17,125元。

參考同類型單位最近一宗成交為1期5座高層F室，於上月底以642萬元沽出，呎價16,336元。即今次成交價較上次賣貴31萬元或4.8%。另根據網上估價資料顯示，上述單位估價範圍為649萬元至709萬元，是次成交屬估價內成交。

持貨3年料平手離場

至於新買家為外區上車客，因為見單位屬高層望東南山景戶，屋苑鄰近鐵路站，交通方便，故買入單位自住。

據了解，原業主於2020年4月以638萬元買入單位，持貨3年多，帳面獲利35萬元或5.4%。如計及印花稅，以及兩次交易佣金開支約34.91萬元，料原業主需要平手離場。