港鐵商場圍方The Wai開幕　出租率達97%　邀日本百年烏冬老店進駐

港鐵（0066）旗下大圍站商上蓋場圍方The Wai 今日（22日）開幕試業，早上率先公開予傳媒參選，今年第四季正式剪綵開業。圍方面積達65萬平方呎，當中全港首間百年名古屋烏冬面店山本屋、香港首間任天堂概念店、全港最大佔地23,000平方呎的Marketplace、以及大圍首間戲院為主要焦點。



商場90%租戶已開業

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，圍方90%的商戶今日已經開張，剩下的10%將會在8月全部開張。而出租率已達97%，餘下的3%大約一萬多平方呎商戶，將會聆聽居民意見後再決定出租予甚麼商戶。

他續指，圍方The Wai為港鐵公司第15個上蓋商場，商場以滿足區內居民衣食住行為依歸，無論在商鋪選擇上、抑或設有24小時通道方便居民進出，強調圍方定位是大圍的社區設施，而不是商場，將鐵路加社區成為港鐵商場新的模式。

鄧智輝指出，圍方目前出租率達97%。（蘇煒然攝）

圍方以服務區內居民為目標

港鐵公司總經理投資物業龍子豪表示， 圍方是以服務區內居民為依歸的大型社區設施，無論在餐飲、休憩設施、甚或公共設施都有精心考量。

他指出圍方投放了不少資源在餐廳選擇上，因為大圍已經是成熟的市區，如果居民想找「貼地」的餐廳可以在區內輕易找到。所以，圍方餐廳選擇上決定為居民帶來價錢親民、獨特的餐廳，當中香港首間百年名古屋烏冬面店山本屋是好例子。他透露，港鐵與山本屋磋商至少兩年，目前由第五代傳人來港負責店鋪，相信可以為居民帶來新的體驗。

他回應為甚麼圍方並沒有大型奢侈品牌進駐，指香港有商場內設有齊全的奢侈品牌，但圍方始終以服務區內居民為目標，所以奢侈品牌並不是項目的首要考慮目標。

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設全港最大單車停車場

圍方The Wai面積達65萬呎、樓高4層，有超過150間商戶進駐，商戶以娛樂消閒、零售及餐飲為主，當中全港首間百年名古屋烏冬面店山本屋、香港首間任天堂概念店、全港最大佔地23,000平方呎的Marketplace、以及大圍首間戲院為主要焦點。圍方設有逾2,000平方呎的中庭，可以設置四面台，在8月每個周未將會設有表演。

另外，圍方為寵物友善（Pet friendly）的商場，客人可以在面積達5萬平方呎的綠化休憩空間與寵物同樂，空間內更擺設了6個藝術裝置可供觀賞，但寵物於商場必須放在寵物車上。

圍方設有全港最大的單車停車場，設有330個泊位，更設有24小時通道予居民出入。