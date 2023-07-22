獅城樓市加辣　香港被迫中計？　不費吹灰之力一招推動內循環

如果讀者有留意，會發現幾個鄰近城市的樓市政策很相似，就是香港、新加坡和澳門。以前香港是一哥，為了壓抑樓價，香港實施「樓市辣招」，新加坡、澳門馬上跟隨。就如本地人買第2層樓，香港的印花稅是15%，新加坡是17%，澳門是15%；若是外地人買房，香港印花稅加至30%，新加坡也是30%，而澳門是15%左右。



時移世易，近年香港、澳門經濟放緩，獅城卻一馬當先，如今一哥當然算是獅城。香港的樓市政策反過來要向獅城學習，也沒辦法，受幾年疫情打擊，加上利率居高不下，嚴重影響中小企業融資成本，他們的還款能力及供樓負擔「壓力爆煲」；終於盼到通關復常，酒店旅遊和航運等行業有所改善，但零售飲食與娛樂等行業卻未見明顯好轉，反過來錄得更多輸出外地消費情況。加上樓市持續不振，樓價以雙位數字下跌，成交量甚至跌至03年沙士時期。

外地客買樓只佔1.5% 微不足道

正當社會各界紛紛呼籲當局減辣救市，相信港府也正在考慮當中，忽然新加坡對樓市加辣，這次更使出殺手鐧，將外國人買房的印花稅從30%加到60%，加幅如此巨大，引來外界一片嘩然。於是香港這邊也紛紛輿論，大家都說獅城的政策「明益」香港，相信會有很多外資轉投香港物業市場。結果兩個月過去，外資按兵不動，未見有明顯買樓成交增加個案，究竟是怎樣一回事呢？

或許香港又中了新加坡的計了，由於外地人買樓所徵收的買家印花稅（BSD)已經高達樓價30%，因此向來成交量佔整個住宅市場的比例只有1%至1.5%，可說是微不足道，與香港不同，新加坡另有吸引外資買樓方法，容許下回再談。也由於向來兩地的樓市政策互相仿效，新加坡加辣，基於種種原因，香港自然也就不好減辣了。

可是，人家新加坡吸引外資和人才有方，過去幾年大量外資、專才和企業湧進，縱然世界經濟衰退，唯有獅城獨領風騷，取得突破性增長，樓價在2021年上升了10.6%，去年也上升8.4%；反觀我們香港經濟持續下滑，樓價去年更跌了15.5%。兩邊經濟情況不一樣，怎麼可以相提並論，可以說一邊是外資和人才蜂擁而至，城市早已應接不暇，需要設法疏導「水浸」情況；另一邊還在渴望引進國際巨企、優秀人才，以及吸納資金推動經濟。

不費吹灰之力推動香港內循環

時間過得真快，香港已經不能再等，如果出入口貿易和引進外資企業沒有太大進展，便要設法增加內部消費。本港雖貴為外向型國際金融中心，但如今中外局勢紛亂，應該學習內地經濟模式，在地緣政治和中美貿易戰影響下，需要力谷內部消費及增加內循環，這一方面，港府的派錢方式做得不錯，對剌激本土消費起了一定的作用，但是近年經濟不景，港府庫房收入愈來愈少，支出卻愈來愈多，財政儲備由幾年前的1.17萬億元，到今天只剩下7600億元左右。

因此，大力推動香港內需十分重要，正所謂求人不如求己，除了派錢刺激消費，還有一招，就是逐步對樓市減辣甚至撤辣。這個建議不需要花錢，可說是「不費吹灰之力」，只需當局向立法會提出建議，相信在目前的經濟困境下，不會有人反對。而減辣的主要目的，不是想樓價上升，也不可能讓樓價上升，主要是要製造正常的樓宇交投，讓每個月4千至5千宗的成交量，恢復至正常的1萬宗左右，當中受益的行業很多，如律師、銀行、建築、裝修、傢俬、龬筋、水泥和建材等等行業，甚至可以間接帶動零售和飲食等消費市場，讓各行各業都受惠。