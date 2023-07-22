鄧智輝︰小蠔灣、東涌東12個月內招標　南岸商場第一階段年底開放

港鐵（0066）旗下大圍站商上蓋商場圍方The Wai 今日（22日）開幕試業，早上率先公開予傳媒參選。港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝在活動中表示，小蠔灣、東涌東將12個月內招標，並正在檢視推出市場的順序，另外黃竹坑港島南岸The Southside將會在今年底第一階段開放。



小蠔灣、東涌東項目將於12個月內招標

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，港鐵公司在小蠔灣項目流標中汲取到經驗，形容小蠔灣項目面積龐大，加上項目中有地段需要與24小時運作的車廠接軌，令到發展商卻步。所以港鐵公司目前著力於減少工程範圍，希望分擔發展商的風險，提高地皮的吸引力。

他舉例，將24小時運作的車廠接軌地段自行發展，又或將管道、鐵路搬遷、打樁、周邊供電等前期工作優先處理。他透露前期工作已經進行中，另有一些工作可以特發展商入場規劃用地時的空檔期再進行，目前進度已有很大進展，項目將在12個月都內新招標。

至於東涌東項目，鄧智輝指公司正在同步處理小蠔灣與東涌東項目，並正在檢視推出市場次序，形容東涌東項目比較簡單，強調兩項項目會以先後次序推出市場。

港島南岸商場第一階段年底開放

在黃竹坑港島南岸The Southside商場方面，鄧智輝表示，公司收到當地居民指希望盡快啟用該商場。港島南岸商場原先決定2024年開幕，目前決定將項目分為2至3個階段，於今年底開放第一階段，主要開放範圍佔總面積的20至25%，並鄰近出口連接鐵路站範圍。

他指，商場以服務整個南區居民為主要目的，所以不想等工程全部完工才開放商場，將投入大量資源以優先開放部分商場，方便居民出入，並提供足夠餐飲服務。

圍方The Wai面積達65萬呎、樓高4層

至於今日開放的圍方The Wai面積達65萬呎、樓高4層，有超過150間商戶進駐，商戶以娛樂消閒、零售及餐飲為主，當中全港首間百年名古屋烏冬面店山本屋、香港首間任天堂概念店、全港最大佔地23,000平方呎的Marketplace、以及大圍首間戲院為主要焦點。圍方設有逾2,000平方呎的中庭，可以設置四面台，在8月每個周未將會設有表演。