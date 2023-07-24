十大屋苑周末僅7宗成交　連續12周個位數　港島「捧蛋」

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末增加3宗或75%，但亦已連續12個周末錄得單位數成交，零成交屋苑則減至4個。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下星期美國公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，入市態度審慎，本週末一手方面暫未有大型新盤推售，以貨尾為主，市場以用家主導，部份轉至二手市場尋覓筍盤，若業主提供較大減幅，單位亦有承接。

港島區方面，3大屋苑週末均未錄成交，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，本周末太古城暫未錄成交，聯儲局下周將議息，市場觀望氣氛濃厚，加上該區業主普遍持貨力強，提供的議價空間不高，減幅大多未達買家預期，交投膠著。

陳永傑表示，下星期美國公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，入市態度審慎。﹙資料圖片﹚

沙田第一城「捧蛋」

九龍區方面， 4個主要屋苑，即美孚新邨、麗港城、黃埔花園、新都城皆錄成交，同為1宗。其中，中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，麗港城本週末錄一宗成交，屋苑最新錄12座低層C室交投，單位實用面積522平方呎， 2房間隔，享海景，最初開價730萬元，放盤2日，議價後以712萬元成交，折合實用呎價13640元。據悉，原業主於2008年1月以325萬元購入物業，持貨15年，是次沽貨賬面獲利387萬元，單位大幅升值1.2倍。屋苑本月至今暫錄約8宗成交，平均實用呎價約12795元水平。

新界區方面，嘉湖山莊錄2宗成交，映灣園1宗，沙田第一城則「捧蛋」。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得2宗交投，均為筍價成交，包括樂湖居6座中層F室成交，實用面積449平方呎，兩房間隔，外望開揚園景，以436.8萬元沽出，平均實用呎價9728元。