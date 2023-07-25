寶翠園買家提價百萬　打動業主割愛　海景戶3850萬連租約沽

二手中低價市場不景氣，但似乎豪宅市場未受影響，仍有買家以高價買入自己心頭好。西區豪宅寶翠園一伙3房海景戶原先正在出租，有買家心儀寶翠園同類高層海景單位，故經代理洽購單位，最終提價100萬元，新以3,850萬元連目前租約承接單位。



美聯高級營業董事楊宜貞表示，是次成交單位為寶翠園第8座高層H室，實用面積約1,158平方呎，屬二房套連工作間間隔，外望開揚海景。據知，單位一直以5.8萬元出租，原業主亦無意於二手市場放售。不過單位新近被自住買家主動洽購，終以3,850萬元連租約沽出，呎價達33,247元，創一年新高。

寶翠園。(資料圖片)

新買家提價100萬元打動原業主

楊宜貞指，新買家因有朋友住寶翠園，因受朋友影響一直物色寶翠園同類高層海景單位，見二手市場見放租盤，故由代理「出面」並洽購。買家起初主動以3,750萬元洽購單位，但業主無動於衷，及後自行提價100萬元終成功打動業主，並有意待現租客完約遷出後，再搬入單位自住。

據悉，原業主2011年3月以2,100萬元購入單位，持貨約12年，是次轉手帳面獲利1,750萬元或期內升值約83%。