青華苑兩房355萬沽　已補地價　呎價與未補價單位相若

青衣青華苑新近一伙兩房單位以低市價、估價成交，已補地價成交呎價竟與同類型未補地價呎價相若。原業主於1986年以一手購入，持貨37年沽出，由區內家庭分支客承接。



利嘉閣地產高級市務經理司徒俊傑表示，是次成交單位為青衣青華苑B座低層6室，實用面積為438平方呎，屬兩房間隔，望屋苑內園景。原業主當年一手買入，因有意止賺套現，故於今年5月以已補地價470萬元叫價放盤。

↓↓青衣青華苑B座低層6室↓↓

單位以低市價、估價沽出

單位新近以已補地價355萬元沽出，低市價7%，已補地價呎價為8,219元，創下今年新低。值得一提的是，參考屋苑其他同類型單位，未補地價呎價大約介乎6,000至7,000元，反映今次成交單位呎價與未補地價呎價相約。

另外，是次成交除屬低市價易手外，估價亦「估突」不少。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為408萬元，而恒生估價則為441萬元。即最新成交價較估價分別高53萬元及86萬元或12.9%至24%。

青華苑。（資料圖片）

至於新買家為區內分支家庭客，他們在二手市場上已留意兩房單位逾三年，見上述單位屋苑環境清靜，單位外望開揚景觀，以及附有企理裝修，故買入單位自用。