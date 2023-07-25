美聯︰山頂、深水灣過去8個月錄10宗大額交易　成交額涉136.9億

美聯近日公佈研究報告指，受惠經濟復常，資金持續流向優質資產，山頂及深水灣等一帶優質物業受一眾超級富豪及「大孖沙」追捧，過去8個月錄10宗大額交易，成交額涉及136.9億元，當中最大額成交為馬己仙峽道雙號屋地以50億元易手。



美聯物業首席區域營業董事方富義表示，自去年底至今，過去約8個月，市場錄得約10宗成交，涉及金額共約136.9億元，反映一眾超級富豪及「大孖沙」頻頻追捧市場上的超級豪宅物業。

方富義：樓市受壓 有利財力充裕買家入市

方富義指出，目前整體樓市仍然受一些不明朗因素影響，令到目前表現不佳，但對於一些財力充裕的買家卻是入手環球高端資產的好時機，相關買家包括超級富豪、家族客、機構客，並且不乏本地客、老牌家族、投資基金、內地客及外國客等等。

山頂馬己仙峽道30至38號地皮，現為金馬倫大廈，1951年建成。（網上圖片）

馬己仙峽道雙號屋地50億沽

事實上，自去年年底，山頂及深水灣的獨立屋地及洋房頻錄成交，當中不乏逾億元及數十億元的大額交易，按市場消息統計，其中首5宗最大額的成交包括，馬己仙峽道雙號屋地以約50億元成交，深水灣道雙號洋房群以約36億元成交，白加道單號洋房以12億元成交，金馬麟山道單號豪宅屋地以約10億元成交，加列山道單號屋地以9億元成交。

其他按金額計的成交，包括中峽道雙號以約8.8億元成交，倚巒單號屋以約3億元成交，和福道2個單號屋均以約2.8億元成交，南源單號洋房以約2.5億元成交。