必嘉坊三期GREENWICH樓書曝光　涉278伙　最細191呎平台特色戶

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE． GREENWICH今日（25日）上載樓書，共提供278伙，主打一房單位，標準樓層一層11至13伙，共用3部升降機。發展商表示，項目最快周內開價及開放示範單位，料不少於55伙，定價參考項目第一及二期，主要以開放式至兩房間隔。



恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，項目涉及278伙，實用面積由191至749平方呎不等，其中開放式佔60伙、一房佔154伙、兩房佔41伙、三房一套佔3伙，另設20伙特色單位。項目主打一房佔近六成。



標準樓層最多一層13伙，共用3部升降機。

最細一伙191平方呎 屬平台特色戶

從樓書可見，全盤面積最細單位為5樓D室，屬開放式間隔，實用面積約191平方呎，連31平方呎平台。全盤面積最大單位為29樓A室，屬四套連儲物室間隔，實用面積約749平方呎連51平方呎平台、704平方呎天台，以及51平方呎前庭，亦內置樓梯上落。

值得留意的是，項目天台特色戶除29樓A室有內置樓梯上落外，其餘6伙天台特色戶均需使用公共樓梯上落。

其餘6伙天台特色戶均需使用公共樓梯上落。

設2.2萬呎會所、約40項設施

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，BAKER CIRCLE提供約2,800伙單位。當中，由BAKER CIRCLE首三期會所皆有不同主題，可提供逾2.2萬平方呎，以及約40項的設施。當中包括以Jungle Pool 為設計概念的25米長露天泳池，四周種滿特選植物，並設垂直綠化幕牆，亦設有日光曬台。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民。

近30年市區最大型私人舊樓重建計劃

必嘉坊為近30年來最大型的私人發展市區舊樓重建計劃項目。收樓至今歷時逾20年，涉及總樓面超過100萬平方呎，結合八組地盤，更是全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃。

項目設設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。 發展高早前已開售一期必嘉坊．曦匯及二期必嘉坊．迎匯，分別提供324伙及280伙，兩期暫沽出336伙，套現約21.1億元。