Burberry為前租客　零售品牌傳租新港中心巨舖　租金較高峰低7成

據《經濟日報》引述消息人士指出，尖沙咀新港中心地下至2樓的3層巨舖，新近以月租200萬元租出。該舖位丟空長達約2年，據悉該舖曾由英國奢侈品品牌Burberry每月以650萬元承租，當時租金為該舖的歷史最高峰，以目前新租約租金作計算，即租金由高峰期回落69%。是次租賃成交為通關後第三宗大手成交。



報道指出該巨舖地下面積為2,816平方呎，1樓及2樓樓面面積分別為3,565平方呎及3,759平方呎，合共10,140平方呎。若以每月租金200萬元計算，即呎租約200元。市場人士指，新租客為零售品牌，料租用上述多層舖位作旗艦店。

翻查成交資料指，上述舖位一連三層曾經由Nike租用，更曾出現多間國際品牌搶舖情況出現，最終英國奢侈品品牌Burberry以月租550萬元承租，後於2014年以月租650萬元續租上述舖位。現時舖位由時裝店等短租，數月前亦曾短暫作售賣明星二手衫慈善義賣用途。

日本動漫主題餐廳月租逾500萬承租新港中心三層舖

尖沙咀新港中心今年6月亦曾錄大額租賃成交，日本動漫主題餐廳以月租逾500萬元租用新港中心地下、1樓及2樓三層約7.5萬平方呎巨舖，成交為近年最大額的租務個案。

尖沙咀新港中心地下、1樓及2樓，由一家以日本動漫作主題的餐廳及娛樂集團，以每月逾500萬元租用。（代理相片）

上述舖位地下及1樓位置，原由瑞典時裝品牌H&M於2008年起租用，當時月租高達約700萬元，及後續約租金更升至每月約1,000萬元。不過近年零售市況走下坡，該巨舖租金已經大幅度降至每月約300萬元，租約期至2022年5月底，及後再以短租形式繼續租用舖位，惟在近月已經遷出。