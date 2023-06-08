疫後最大宗　日本動漫主題餐廳落戶尖沙咀　500萬租新港中心3層舖

中港通關後，核心零售區再錄矚目大額租務個案。市場消息指出，尖沙咀新港中心原由瑞典時裝品牌H&M及時裝品牌I.T租用的約7.5萬平方呎巨舖，新近獲一家以日本動漫作主題的餐廳及娛樂集團，以每月逾500萬元租用，料為香港近年最大額的租務個案。



據了解，上述舖位為尖沙咀新港中心地下、1樓及2樓，業主為華潤，舖位總面積約7.5萬平方呎，地下舖位面積2.2萬平方呎，而1樓及2樓面積分別約2.63萬及2.65萬平方呎。

料引入熱門動漫《鬼滅之刃》、《ONE PIECE》

有代理消息透露，上述一籃子舖位已獲以日本動漫作主題的餐廳及娛樂集團租用，每月租金逾500萬元，成交呎租約67元。據悉，近年熱門的日本動漫如《鬼滅之刃》、《ONE PIECE》（海賊王）》等，也有機會於店舖內出現。

H&M舖位高峰期月租千萬

資料顯示，上述舖位地下及1樓位置，原由瑞典時裝品牌H&M於2008年起租用，當時月租高達約700萬元，及後續約租金更升至每月約1,000萬元。不過近年零售市況走下坡，該巨舖租金已經大幅度降至每月約300萬元，租約期至2022年5月底，及後再以短租形式繼續租用舖位，惟在近月已經遷出。

I.T舖位去年底被業主追租

至於2樓位置，面積約2.65萬平方呎，過去由時裝品牌I.T租用，不過已經遷出約一年。值得留意，在2022年12月，I.T被指拖欠新港中心多個舖位租金，被舖位業主分4案入稟高等法院，向租客追討合共2,485萬元。