MOKO、YOHO MALL暑期推廣費800萬　形點設8000呎寵物公園

為迎接旅遊業全面復甦及暑假的消費檔期，新地（0016）旗下MOKO新世紀廣場及 YOHO MALL形點斥資逾800萬元，推出大型暑期推廣活動。其中，MOKO新世紀廣場以港式情懷為主題，打造「潮遊旺角@MOKO」設文青手創工作坊，以及主題市集。至於YOHO MALL 形點則聯乘Teletubbies 天線寶寶，並設置近2,500平方呎的「夏日尋寶寶」主題裝置。



加上受惠於書展、動漫展等香港盛事全面復甦，將進一步帶動鐵路沿線地區的人流，新地預料兩大旗艦商場的暑假人流量，以及營業額可上升兩成。

YOHO MALL 形點8000呎全新寵物公園暑假開放

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示， 疫後復常迎來首個暑假消費高峰，多項大型盛事及國際展覽全面回歸，為旅遊業和零售業注入動能，配合電子消費券及大型推廣活動的推動下，市民及訪港旅客消費意欲更見強勁。

而在YOHO MALL 形點，位於地下園林及一樓戶外平台，佔地8,000平方呎的全新寵物公園 DOT PARK會於暑假正式開放，設有鸚鵡、烏龜專屬放電設施。