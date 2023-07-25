內地生無睇樓15分鐘即簽約　一炮過付全年20萬租新寶城頂層特色戶

內地生趁暑假來港租樓，市場不時錄得租務成交。有內地生在無睇樓情況下，15分鐘內決定簽租約，並預繳全年租20.16萬元承租將軍澳新寶城頂層連天台特色戶。沙田偉華中心亦有內地生預繳全年租19.44萬元，獲業主減月租300元。



中原地產分行經理關偉豪表示，是次成交為將軍澳新寶城5座一伙頂層連天台特色戶，實用面積 378平方呎，屬兩房間隔，單位座向西北方，擁天台，可望銀綫灣海景。單位最初叫租1.7萬元，放盤一日後即以1.68萬元租出，平均呎租44元。

↓↓新寶城5座頂層連天台特色戶↓↓

+ 3

無睇樓15分鐘即簽約

新租客為國內大學生，因市場缺盤及見上址家電齊全決定洽租。由於上手租客租約未完，於是在未有開放睇樓及靠睇片的情況下，15分鐘內決定簽約承租及以預繳全年租金形式租用單位，料一年租金涉及共20.16萬元。

據悉，業主於2010年7月以263萬元購入，以是次租金計，租金回報約為7.7厘。

內地生預繳全年租金承租 減月租300元

另外，沙田偉華中心亦錄內地生承租個案。美聯物業首席高級營業經理江文達表示，屋苑3座高層B室，一伙實用面積358平方呎、兩房單位早前以叫租1.65萬元，及後獲內地生洽租，並以預繳全年租金形式要求減租。

經雙方議價後業主同意月租減300元，即內地生「一炮過」付約19.44萬元，平均月租1.62萬元，呎租約45元租上述單位。

據悉，業主於2020年以580萬元購入，以是次租金計，租金回報近3.4厘。