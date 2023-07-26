政府推5幅多層產業大樓用地　普縉倡發展商有優先權回購3成樓面

政府上月邀請有興趣人士，就位於洪⽔橋／厦村新發展區及鄰近元朗創新園的⾸批五幅多層現代產業⼤樓⽤地提交意向書，以便參考市場意見以敲定招標文件。發展局將要求發展商按特定賣地條款規定，把不少於3成樓面面積移交政府。普縉集團認為將實際超過三成樓面面積無償交予政府的要求，或有違私人企業發展的意欲及影響出價。



普縉集團認為需優化交還樓面面積予政府的安排。指儘管政府曾委聘顧問公司進行的市場調查，確立了受諮詢的持份者不反對政府為整合棕地作業，以及促進升級轉型的政策目標於賣地條款施加特定賣地條款，但將實際超過3成樓面面積無償交予政府的要求或有違私人企業發展的意欲及影響出價。

3成樓面無償交予政府影響出價

該集團又指出，現代產業，如倉庫﹑工場﹑汽車維修，以至新式物流對建築物的設置要求及規格不盡相同，並需要龐大發展成本。要求發展商無償交付指定標準的三成樓面面積，並負責日後的管理及維修（由外觀以至結構），除對發展商帶來一定的財政及行政負擔之外，無疑會對建築物的設計及使用造成負面影響。因此，分散於五項發展內提供21公頃樓面面積去整合棕地作業的理念存在極大改善的空間。

該集團建議，先將現代產業⼤樓以符合市場不同而最迫切需求的形式招標，從而推動產業發展，收取的地價亦可用於支持政府於其他地皮興建及營運另一類現代產業⼤樓以整合棕地作業，再參考透過短期租約模式招標出租，或者出售。同時考慮加入回購條款，令發展商有優先權回購該三成的樓面面積。

建議擱置重置公眾車位要求

此外，普縉集團建議放寬停車位及重置公眾車位的要求。該集團指，由中標發展商提交資料以確定預算車位數量，做到地盡其用，令大樓設計更具彈性。同時建議當局擱置重置公眾車位的要求，因於地盤內重置公眾車位不但會影響大樓設計，同時間亦會帶來保安、管理以及成本的考量。