5幅新界工業、倉儲土地招標出租　合資格棕地作業經營者可參與

​地政總署今日（28日）公布，以短期租約方式招標出租共5幅位於屯門、元朗和大埔的政府土地，受相關政府發展項目於2026年第一季或之前收地及清拆行動影響的合資格棕地作業經營者均可承租。招標今日開始，6月6日正午截標。



根據現行安排，受政府發展項目影響的業務經營者，若符合相關申領準則，可獲發放法例訂明的法定補償，或以特惠津貼替代。

地政總署發言人表示，為協助棕地作業經營者搬遷業務和善用土地資源，署方一直努力物色合適的空置政府土地，以短期租約方式招標出租。該五幅招標出租的土地適合用作露天存放、貨倉、汽車修理工場及回收和循環再造或再加工業務，其中四幅亦適合用作工業用途。

大埔大華街地皮佔地3.97萬呎

發言人強調，地政總署會繼續物色合適的空置土地以短期租約方式招標出租，以供棕地作業經營者搬遷業務。此外，如經營者於相關政府發展項目清拆行動完結後，已兩次或以上獲邀參與以往相關短期租約招標，將不會獲邀參與是次招標。

是次招標出租的土地，其中3幅位於屯門，包括屯門第16區海華路、同區第40區浩發里及楊青路，另外兩幅位於元朗福喜街附近、大埔大華街，每幅土地面積介乎2,831至39,720平方呎，租約期為5年。其中，面積最大為大埔大華街土地。