CCL回穩報164.18點　按周微升0.20%　指數仍為近22周新低

中原城市領先指數CCL最新報164.18點，按周微升0.20%。CCL單周回穩，終止3周連跌，但仍為近22周次低，重返今年2月時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手買賣持續稀少，整體樓價短期反覆向下，CCL第三季目標是163點水平，現時相差0.72%。



楊明儀指出，利率高企，影響CCL由今年高位168.40點逐步調整回軟，近15周累跌2.51%。7月27日美國聯儲局加息0.25厘，本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於8月下旬公佈的CCL才開始反映。

港九樓價齊單周回升 新界兩區齊跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.09點，按周升0.41%。CCL（中小型單位）報163.50點，按周升0.29%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊結束3周連跌，但指數分別重返今年3月及2月時水平。CCL（大型單位）報167.67點，按周跌0.29%，連跌5周共1.55%，指數創6周新低。

港九樓價齊單周回升，新界兩區齊跌。

四區方面，港九樓價齊單周回升，新界兩區齊跌。港島CCL_Mass報166.88點，按周升1.75%，連跌3周後反彈。九龍CCL_Mass報159.72點，按周升0.19%，終止4周連跌。新界東CCL_Mass報178.57點，按周跌0.08%，連升2周後回軟。新界西CCL_Mass報151.39點，按周跌0.35%，連跌2周共0.92%，指數創20周新低，重返今年3月時水平。

2023年計，CCL累升4.73%，CCL Mass升5.62%，CCL（中小型單位）升5.66%，CCL（大型單位）升0.61%。港島升7.04%，九龍升5.93%，新界東升5.03%，新界西升4.11%。