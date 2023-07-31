周末新盤錄10宗　按周跌逾三成　新香港人1933萬購MONACO MARINE

周末未有大型新盤銷售，市場淡靜。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（29日、30日）兩日共錄得約10宗一手成交，按周跌約33%。西南九龍維港滙 II一伙四房單位，新近以4,480萬元沽出。



九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園過去周末連沽兩伙，成交價為391.3萬及545.3萬元，套現936.6萬元。當中包括1座2樓A2室的平台特色單位，實用面積298平方呎，成交價545.3萬元，呎價18,298元。項目於7月共售出39伙，套現逾2億元。

由其士國際（0025）與市建局合作發展的大角咀單幢盤傲寓沽一伙，涉及為8樓F室，實用面積333平方呎，以616.6萬元沽出，呎價為18,517元。

維港滙 II 四房4480萬沽

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE亦沽一伙，涉及為低座B座6樓A室，屬三房間隔，實用面積720平方呎，連273平方呎天台，成交價為1,933萬元，呎價26,827元。據悉，買家為新香港人。另同系藍田KOKO MARE以877.5萬元沽一伙兩房，屬9座15樓E室， 實用面積435平方呎，呎價20,172元。

另外，市場亦錄零大額成交。 由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍維港滙 II 亦再沽一伙，涉及為1座9樓B室，屬四房間隔，實用面積1,432平方呎，以4,480萬元沽出，呎價31,285元。