為家人工作賣樓　目送樓市飛騰　市區租樓20載　租金支出近500萬

在2008年金融風暴後，香港進入了急速發展的年代。無論是各行各業定抑或人才發展上都十分快速，同時樓價亦節節上升，直到2021年高位才出現回落。從事公務員超過20年的阿康就眼望著樓價起飛，卻未能成功搭上這程直上天空的順風車，甚至在樓市「開車」前落錯車，外出租樓逾20年，期間付出接近500萬元的租金代價，一直等待一個再次上車的機會。終於，阿康今年成功以心儀價錢買入屯門區新盤NOVOLAND一伙三房單位。



20年前為家人賣樓 市區租樓20載

月入逾10萬元的公務員阿康，作為一個從小在當區長大的屯門人，少不免對屯門區都會有一種情義結，於是結婚後他亦在屯門區買入了自己第一間物業作為新婚安樂窩。

而在成家立室後，夫妻兩人亦喜獲兩個小朋友，伴隨著子女的成長，新的問題亦出現在阿康面前。為了方便上班及子女返學等因素，作為屯門人的阿康當時只能忍痛賣樓離區，到九龍油尖旺區開始長達20年的「租租生涯」。

眼看樓價未升，租金低廉 無意即時再上車

阿康回憶20年前因為屯門區仍未開始發展，甚至當時連西鐵也未曾擁有，導致當時屯門樓價追不上、甚或跑輸其他地區。最終，他以400萬元賣出自己於屯門區的物業，但因為該物業仍未「供完」，賣樓後只能拿著40萬元離場，賺逾一成。

他就拿著這40萬到油尖旺區尋找新樓租盤，當時之所以不在市區再上車，他解釋指因為當時市區租樓只是大約一萬元就可以租到一個新樓三房單位，加上新界樓價比起市區樓價仍有一段距離，甚至正在下跌，所以並沒有當時立即再上車。

另外，他過去20年的租樓生涯中始終鍾情於租用新樓，「貪佢唔使再執」，而他沒想到租樓這個權宜之舉一租就20年；亦沒想到落車後樓價就一飛沖天，直到20年的今天才能再次上車。

「租租」生涯支出近500萬 眼看樓市越升越高 卻無力入市

「差很遠，以前幾百萬，現在差不多到千萬，不過很難回到當時」，阿康拿著賣樓40萬元利潤，到市區租樓，但租樓過程亦不是一帆風順。他透露，自己租樓20年中，業主以樓市市況良好為由，幾乎年年加租，由一開始1萬多就可以租一個三房單位到最近一次月租2.5萬元租三房單位，當年賣樓所賺的40萬元，都只能幫補頭一兩年的租金支出。

「租都租咗一份首期出去」以阿康租金中位數約2萬元作計算，租樓20年總支出逾480萬元，不單單「租咗一份首期出去」，可以說是租了一層樓出去。

浪跡天涯居無定所 萌生再上車念頭

業主年年加租，阿康為了不用承擔高昴的租金，只能每年搬屋。回想起最印象深刻的一次租樓經驗是，自己當時的租約已經變成「生約」，但業主在沒有通知自己的情況下，將物業出售，並要求自己一個月內交吉。

當時更指如果自己在限期內不能清空並離開單位，就會出律師信要求自己離開，對於這種居無定所的生活，阿康都已經感到煩厭，眼看著樓市在疫情後有所回落，便萌生了再次上車的念頭。

樓市終回落 斥1000萬買屯門新盤三房單位

「每一次看，都發現比上一年又貴了好多，終於都等到樓市算係回一回」阿康在不斷租樓、不斷談洽合約、不斷搬屋中已經感到煩厭，而他終於等到一個機會再上車。

他表示，其實自己很早已經有再上車的念頭，但樓市由2019年升到2021年高位一直沒有停過，價錢貴得令人卻步，終於樓價在疫情後終止升勢，令他可以開始實行再次上車的計劃。

他指由「睇樓」到收樓當天，當中籌備了至少一年半的時間。在樓價回落之際，他開始物色心儀單位，一開始主要目標放在市區三房單位。但無奈地發現合適價位的市區新樓可能只有一房開放式單位，而舊樓同價位單位就會有三房，但是樓齡已高達30年或以上，另指如果價錢上升到1,000萬元或以上，按揭就未必過到壓力測試。

阿康心目中的心儀單位始終是新盤三房單位，適逢發展商在疫情後不斷推出新盤試水溫。在阿康抉擇之際，屯門區最大型的新盤項目NOVOLAND廣告便出現在他眼前。

住生不如住熟 機緣巧合重回屯門

他透露自己當時收到代理寄來的NOVOLAND廣告，見到是自己熟悉的屯門區，便以試一試的心態「入飛」。

NOVOLAND阿康抽了兩次，兩次都抽到數十的前籌，但是第一次是項目第一張價單，令到當時買家「搶得比較利害」，到自己選樓時已經全數沽清，最後在第二次時終於得償所願以低於1,000萬買入一伙三房單位。

一手樓、二手樓買賣大不同

阿康形容「其實到而家都唔知買咗咩」，指買一手樓同二手樓不有很大不同，買新樓前一個星期「入飛」，周末選單位，而在選樓時，更需要在短時間內決定，旁邊的代理更會催促，情況就是你不買就已經會被人搶購一空。

他另指，雖然在買樓前有看過示範單位，但在選樓時「根本冇得睇，就連望馬路定望內園景也不會知。」就算代理有模型或者3D或VR技術都沒有幫助。

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