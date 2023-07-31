新盤追蹤｜7月新盤僅錄6宗撻訂　海盈山兩房買家五日輸106萬最多

新盤市場本月截至28日暫錄逾610宗成交，較上月同期逾600宗相若，惟撻訂宗數有減少。據《香港01》統計，7月份截至28日一手市場暫錄約6宗撻訂，按月減少6宗，涉及殺訂金額逾464.6萬元。



黃竹坑海盈山兩房買家 五日輸105.61萬訂

7月涉及殺訂金額最多一宗，為由嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山第4A期，屬首錄撻訂個案，該買家損失約105.61萬元或樓價5%訂金。涉及單位為第2B座29樓B室、兩房，實用面積678平方呎，於今年7月15日首輪銷售時沽出，成交價為2,112.25萬元。該單位於7月底以2,050.85萬元重售，較撻訂前賣平約61.4萬元或2.9%，料因兩者的成交條款有別所致。

啟德HENLEY PARK兩名買家五日後棄購

另外，已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK於7月亦錄兩宗撻訂個案，料兩名買家於五日後棄購，被列為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料兩名買各損失樓價5%訂金，合共約73.7萬元。

涉及單位為高座1A座33樓G室及低座B座3樓C室，同屬一房間隔，實用面積384及303平方呎，於7月1日以首輪銷售沽出，成交價為842.93萬元及630.38萬元。至於該低座B座3樓C室，終以662.4萬元重新沽出，較撻訂前賣貴約32萬元或5%，料因兩者的成交條款有別所致。

東涌東環8年後錄三宗撻訂 眾買家共285.35萬訂金

早於2016年入伙、新地旗下的東涌東環I 及東環II 錄三宗撻訂個案，涉及為第2A及6A座，該三名買家分別於2015年1月及9月入市，成交價由454.3萬元至633.44萬元，上述三伙單位相隔8年，至7月初錄取消交易，各損失15至20%訂金，即90.86萬元至99.47萬元，合共約285.35萬元。當中，東環I及東環II 各有一伙成功以694.31萬元及692.87萬元重售。

東涌東環8年後錄三宗撻訂， 料眾買家共285.35萬訂金。（楊嘉朗攝）

柏傲莊 III共錄4伙取消交易

取消交易個案方面，7月截至28日止暫錄約4宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自2021年8月至今，已累錄約457宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比逾54%，料涉及成交總值約69億元。