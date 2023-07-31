晉環單日連撻5伙　料眾買家損失逾千萬訂　官永義兒子損手三球

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，已屆現樓。項目今日（7月31日）連錄五宗撻訂，料眾買家損失1,288.2萬元訂金。



涉及單位為1A座及1B座的5樓D室、18樓F室、23樓A室 、31樓G室、36樓F室，實用面積383至1,218平方呎，屬一房，三房及四房間隔，買家於2021年5月以1,501萬元至5,238.8萬元買入，眾買家當時採用建築期付款辦法及120天現金優惠付款計劃。

惟單位於7月31日顯示為終止買賣，料該批買家已棄購，並各自損失樓價5%至10%、即分別為271.07萬元、313.6萬元、291.49萬元、150.1萬元，以及261.94萬元。

永義國際官永義兒子料損失313.6萬訂

當中，永義國際（1218）前主席官永義的兒子官俊廷（KOON CHUN TING）當年買入 晉環1A座31樓G室，屬三房，成交價3,136萬元，呎價37,333元，採用建築期付款辦法，料損失樓價10%或313.6萬元訂金。

換言之，連同上述5伙撻訂計，7月份截至31日一手市場暫錄約11宗撻訂，涉及殺訂金額逾1,752.83萬元。