壽臣山SHOUSON PEAK洋房淪銀主盤　開價3.9億　曾單筆借財仔4億

豪宅市場再現大額銀主盤。南區壽臣山SHOUSON PEAK一伙實用面積4,240平方呎的洋房，淪為銀主盤，將於周三（8月2日）推出拍賣，開價3.9億元，呎價91,981元。



上述洋房為SHOUSON PEAK一號屋，實用面積4,240平方呎，為項目面積最大洋房，設有天台889平方呎及花園2,733平方呎。

曾抵押借財仔3.3億、3.97億

資料顯示，原業主於2016年以3.88億元買入上述洋房，及後在2018年至2021年均有向財務抵押貸款的個案。如在2019年4月及2021年6月份，均向均來財務有限公司各借各兩筆高達逾3.3億及3.97億元的貸款。

+ 7

SHOUSON PEAK名人住客包括陳奕迅、呂麗君

SHOUSON PEAK位於壽臣山壽山村道9至19號，為名人聚居地，屋苑名人業主包括歌神陳奕迅妻子徐濠縈，在2013年12月以逾2.312億元購入SHOUSON PEAK的19D號洋房。

至於華人置業（0127）大股東「大劉」劉鑾雄昔日「紅顏知己」呂麗君（現改名為呂姵霖），在2022年12月則以月租20萬元租入南區壽臣山SHOUSON PEAK洋房。