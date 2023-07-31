壽臣山SHOUSON PEAK洋房淪銀主盤 開價3.9億 曾單筆借財仔4億
撰文：蔡偉南
出版：更新：
豪宅市場再現大額銀主盤。南區壽臣山SHOUSON PEAK一伙實用面積4,240平方呎的洋房，淪為銀主盤，將於周三（8月2日）推出拍賣，開價3.9億元，呎價91,981元。
上述洋房為SHOUSON PEAK一號屋，實用面積4,240平方呎，為項目面積最大洋房，設有天台889平方呎及花園2,733平方呎。
曾抵押借財仔3.3億、3.97億
資料顯示，原業主於2016年以3.88億元買入上述洋房，及後在2018年至2021年均有向財務抵押貸款的個案。如在2019年4月及2021年6月份，均向均來財務有限公司各借各兩筆高達逾3.3億及3.97億元的貸款。
+7
SHOUSON PEAK名人住客包括陳奕迅、呂麗君
SHOUSON PEAK位於壽臣山壽山村道9至19號，為名人聚居地，屋苑名人業主包括歌神陳奕迅妻子徐濠縈，在2013年12月以逾2.312億元購入SHOUSON PEAK的19D號洋房。
至於華人置業（0127）大股東「大劉」劉鑾雄昔日「紅顏知己」呂麗君（現改名為呂姵霖），在2022年12月則以月租20萬元租入南區壽臣山SHOUSON PEAK洋房。
+3