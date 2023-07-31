羅守輝招標放售北角新光戲院連住宅一籃子物業　9月28日截標

資深投資者羅守輝或相關人士持有的北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部份、地下、一至六樓及天台，即新光戲院現址，以公開招標出售約77.41%業權。截標日期為2023年9月28日。



第一太平戴維斯表示，上述項目為北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部份、地下、一至六樓及天台。物業總建築面積約96,000平方呎，總地盤面積約29,800平方呎，以現狀連租約出售。

涉及全幢業權份數77.41%

僑輝大廈為北角英皇道地標式建築，新光戲院現址。該物業佔全幢大廈的不可分割業權份數約77.41%，現時地下至五樓為戲院及商業部份，而六樓則為住宅部份。據悉，羅守輝或相關人士於2003年以1.68億元購入上址至今。

新光戲院連住宅一籃子招標放售。

物業位處北角核心地帶，鄰近北角匯、香港維港凱悅尚萃酒店、君譽峰等全新落成項目，僅1分鐘步程至北角港鐵站。另外物業擁有極闊門面，單邊面向英皇道及書局街。物業有望重建成港島地標式住宅或商業項目。

第一太平戴維斯投資部董事胡子申表示，物業現時為一個零售基座，現時總樓面約9.5萬平方呎，有潛力加建作約14萬平方呎基座商場，比現狀額外增加近50%樓面。此外，物業地盤面積接近3萬平方呎，於未來可發展成全新全幢住宅或商業項目。