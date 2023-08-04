VAU Residence連天台特色戶曝光　全盤僅7伙、升降機直達私人天台

萬科香港何文田自由道11號VAU Residence近月陸續入伙，發展商首度開放推出頂層連天台特色單位予傳媒參觀，單位命名為「APEX by VAU Residence」。



萬科香港董事總經理周銘禧表示，該類頂層連天台特色單位全盤提供7伙，間隔由開放式至三房，附設面積由129至431平方呎的天台空間，單位層與層之間高3.5米，以玻璃幕牆設計增加採光，住戶可乘搭升降機直達私人專屬天台。

他續指，該批單位周內上載銷售安排並將以招標形式推出，意向呎價3.5萬元，並參考同區天台特色戶。

↓ ↓ 28樓G室頂層連天台↓ ↓

+ 1

設升降機直達私人專屬天台

是次開放參觀單位為28樓G室頂層連天台，單位實用面積499平方呎，附設431平方呎私人天台，屬三房間隔，單位及天台可望開揚的九龍及港島景，單位門口玄關配備高身貯物櫃，開放式廚房配備長形工作檯面。

至於客廳長約5.4米，闊約2.4米，間隔方正實用；客飯廳分明，而浴室有窗屬明廁，同時貫徹南歐設計風格，圓角鏡面及石紋磚與項目設計互相呼應。 而主人睡房採用L型玻璃窗設計，可遠眺港島一帶景致。

另亦開放28樓A室頂層連天台，單位實用面積283平方呎，附設199平方呎私人天台，屬一房間隔，客飯廳長約3.7米，闊約3米，同樣以開放式廚房設計，浴室亦有窗屬明廁。

↓ ↓28樓A室頂層連天台 ↓ ↓