傲玟住客會所曝光　本月現樓重推　發展商：早前債務不影響銷售

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，遭債主代表接管，接管人今日（3日）公布最新銷售部署，項目最快於本月以現樓形式進行招標。發展商指出，樓盤餘下單位的銷售不會被早前債務影響，又指以招標形式出售可防止「賤賣」。



負責為項目進行銷售的仲量聯行資深董事李遠峰表示，傲玟標準單位實用面積由848至1,447平方呎，最快本月以現樓形式進行招標，同時會以預約形式開放示樓單位參觀。該盤意向價將參考同區一手及二手樓價，將以市價推出。

室內外游泳池正申請牌照 每呎管理費5.9元

他指出，目前大部分會所設施已開放使用，而室內外游泳池仍正申請牌照，至於管理費為每呎5.9元。至於被問及項目日後交易簽約及執修方排，李遠峰表示目前傲玟與其他一手發展商無疑，項目賣方仍是金鋑有限公司。

左起：仲量聯行資深董事李遠峰、發展商金鋑有限公司代表庄日杰。（林靄怡攝）

庄日杰：交易不會被債務影響 招標防「賤賣」

發展商金鋑有限公司代表庄日杰表示，項目仍有約380伙待售，又指其日後交易不會被債務影響。被問及會否「賤賣」單位抵債，他表示招標需買賣雙方願意，料招標可防止「賤賣」情況出現。根據成交紀錄冊，傲玟自2019年11月推售至今，累沽出19伙，佔全盤單位總數約5%，當中有17伙買家已成功收樓。

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近年規模最大被接管貴重物業 估值170億

早前有消息指出，為項目提供75億元融資的橡樹資本（Oaktree）及項目接管人羅兵咸永道會計師事務所勝出官司，短期內將為項目重啟銷售，項目提供380伙。早前市場預計估值達170億元，為本港近年規模最大的被接管貴重物業。