西營盤瑧蓺銀主納米樓拍賣　開價410萬　低5年前買入價60%｜多相

港島區入伙約5年的單幢半新盤西營盤瑧蓺，驚現一伙高層迷你銀主盤以低於買入價60%推出拍賣，開價僅410萬元。



上述推出拍賣的銀主盤為西營盤瑧蓺極高層單位，實用面積221平方呎，採開放式間隔，開價410萬元，呎價約18,552元。據悉，該單位位處鳳凰樓層，景觀相當開揚，享部分維港海景及西環一帶城市景。

據了解，上述瑧蓺極銀主盤在6月份曾經推出拍賣，當時開價450萬元，反映最新開價不足兩個月下調約40萬元或9%。

2018年買入價1025萬

另翻查資料，原業主早於2018年11月以約1,025萬元購入上述開放式戶，以最新開價410萬元計算，較約5年前買入價大幅低約615萬元或60%。

瑧蓺今年5宗二手全部見紅 帳蝕24至36%

事實上，據該屋苑今年錄得的5宗二手成交個案，全部均需要大幅蝕讓，該5宗蝕讓個案全部均為開放式戶，實用面積216至222平方呎，帳面蝕幅高達24%至36%。如最近期的成交為瑧蓺高層E室，實用面積221平方呎，今年6月底以約575萬元沽出，成交呎價約26,018元。

瑧蓺位於西營盤西源里1號，於2018年5月入伙，設1座共250伙，實用面積191至463平方呎。該盤距離西營盤站僅一分鐘步程。