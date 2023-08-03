必嘉坊「商業步行街」2027年底全面開放　設4大主題容納140間商戶

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊今日（3日）公布「立體商業步行街」詳情及租務動向。項目跨越多條紅磡主要街道，將提供零售樓面約16.8萬平方呎，料可容納140間商戶。



恒基集團資產拓展部高級副總經理陳德鳴表示，「立體商業步行街」跨越多條紅磡主要街道，預計總零售面積約16.8萬平方呎，舖位面積由300呎至5,000平方呎不等，料可容納140間商戶進駐。他又表示，步行街將分階段落成，商舖租金會跟隨市價而定，預計2027年底會全部對外開放。

他又指，項目整體概念注重「綠色生活」、「社交活動」及「藝術文化」三個維度，希望打造一個充滿人文情懷及時尚活力的大型購物休閒空間。加上由於項目重建紅磡舊區，所以在設計上保留舊有特色。

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左起：恒基兆業集團資產拓展部高級副總經理陳德鳴、恒基兆業地產有限公司集團租務部租務副總經理麥文輝、雅博建築設計有限公司董事吳錦勝（李明珠攝）

商舖「匠人文化」經營特色

商舖方面，恒基集團租務部租務副總經理麥文輝表示，項目以「匠人模式」為主題，包括引入專品店及顧客DIY商品的服務，希望打造一個注重體驗的零售餐飲模式。店舖大概分為「文青時尚」、「親子娛樂」 、「悠閒區 」及「家居生活」四大區域。

四大主題區域曝光

步行街其中有一條約150米長的特色小巷名為「十八巷子」，起名取自香港本土的18般工藝，希望以新舊融合的方式，將傳統特色承傳下去。

當中「The Yard探索地」設有主打與親子及寵物同樂，除了設有多間寵物友善餐廳，還會建立舞台及許願池。「The lawn曦草園」為綠色空間 內裏種植水耕植物讓用家即摘即食。

「Baker edge戲場」其中一大特色則為3D裸眼立體大電視，用家可以感受各種3D視覺藝術。而且區域更設有2,000平方呎呎的廣場，齊備了聲音及燈光器材，歡迎音樂或舞蹈類型表演在此展現。