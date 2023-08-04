放寬按揭首周　CCL連升2周0.52%　分析：短期二手樓市料反覆下行

中原城市領先指數CCL最新報164.72點，按周升0.33%，2周共回升0.52%，指數反映政府公佈放寬按揭成數的消息刺激了整體樓價短暫企穩。7月底美國及本地銀行再度加息，二手樓市淡靜，預計短期樓價將繼續反覆下行。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，CCL由今年4月高位168.40點開始反覆回軟，期間每次反彈的高位均比前一次低，近16周累跌2.19%。CCL近3周於164點左右小幅度徘徊。至於8月3日油塘新盤親海駅II公佈低價推售，對香港二手樓價的影響將於8月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL兩周回升0.52%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.36點，按周升0.16%。CCL（中小型單位）報163.64點，按周升0.09%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別升0.58%及0.38%。CCL（大型單位）報170.12點，按周反彈1.46%，連跌5周後回升。

四區方面，港島CCL_Mass報170.48點，按周升2.16%，連升2周共3.94%。九龍CCL_Mass報160.22點，按周升0.31%，連升2周共0.51%。

港九市區樓價續升 新界兩區續跌

新界東CCL_Mass報175.80點，按周跌1.55%，連跌2周共1.63%，指數創22周新低，重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報149.98點，按周跌0.93%，連跌3周共1.85%，指數創24周新低，重返今年2月時水平。

2023年計，CCL累升5.07%，CCL Mass升5.79%，CCL（中小型單位）升5.75%，CCL（大型單位）升2.08%。港島升9.35%，九龍升6.26%，新界東升3.41%，新界西升3.14%。