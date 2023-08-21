爭鮮揀舖策略曝光　疫市狂開30間外帶店　未來3年每年擴充一成

過去數年受疫情影響，在社交距離限制和限聚令措施下，市民大眾的外出餐飲模式大大改變，外賣需求急劇增加，爭鮮（香港）總經理陳耀榮接受《香港01》專訪表示，爭鮮在過去三年疫市下新增30間的外帶店，由於市民消費模式已經轉變，集團計劃加強外帶店規模，目標是在未來3年內，以每年一成的增長速度去擴充分店數目。



香港人向來鍾情壽司，陳耀榮認為港人對壽司這件事的確是「長情」，過去市場上曾有很多不同菜式興起，當中包括拉麵店、台式飲料等， 但每當熱情過去後則減退不少，反而本地市民大眾對壽司的熱情一直有增無減。他又指出，在疫情期間集團外帶店大幅增加約30間，至今已有多達74間外帶店，擴充速度快，至於堂食店舖目前則有33間。

不怕赴日旅遊增加 港人食壽司口味獨特

自通關後港人赴日旅遊人數增加，不過陳耀榮並不擔心影響開舖策略。他表示，香港人食壽司口味獨特，集團推出的壽司早已適應香港人口味，香港有屬於自己、又獨特的壽司款式，例如是蟹膏蝦壽司、花之戀壽司等，認為港人顧客未必一定要食日本壽司的「純粹」。

近年不少日本過江龍壽司店來港開舖，陳耀榮對此表示歡迎，認為競爭對手加入，有助提升整體壽司品質，不單代表市民大眾可享受更高品質的壽司，更可令大眾願意付出更多金錢，吃更好品質的壽司。

爭鮮（香港）總經理陳耀榮表示，港人對壽司這件事的確是「長青」。

競爭對手出現後 吞拿魚壽司銷量排名急升

在多家競爭對手加入後，市民大眾對各類壽司認知度也有所提高。陳耀榮指出，原本吞拿魚壽司銷量，在公司內部壽司排名，是60名以外，屬偏後位置。不過因為有新競爭對手出現，令吞拿魚壽司排名，躍升至第六位。因此他相信有不同對手加入，可令業界做得越來越好。

20分鐘生活圈 港人傾向Grab and Go

近年疫情肆虐令港人消費模式有所轉變。陳耀榮表示過去三年疫情，香港人早已習慣叫外賣，或在屋企附近購物，港人生活節奏明快，亦求方便，一般會在20分鐘或半小時的商圈內購買生活所需，所以「Grab and Go」這件事非常重要。

天水圍站門市成「天下第一大店」 生意額每月數百萬

他舉例，西鐵天水圍站是整個區的主要交通樞紐，區內居民除了依靠西鐵出入九龍外，西鐵站下面的天水圍輕鐵站亦是居民出入天水圍區的主要交通工具，平日會有不少人於西鐵站落車後，轉乘輕鐵回家。他笑言指，位於天水圍站的外帶店是集團的「天下第一大店」，一個月生意額高達數百萬元，但面積卻是眾多間外帶店中最細。因此集團未來亦會重點揀選類近舖位選址，即鄰近住宅群及港鐵站的舖位，以作外帶店。

人流快影響生意 旺角東站外帶店失敗收場

不過，亦非所有港鐵站亦合心水。陳耀榮表示，集團選址會留意地鐵站內的行人行路速度，認為與生意能否成功有莫大關係，又透露曾經「中伏」，直言「曾經有一個非常失敗的店舖」。他解擇，集團曾經於港鐵旺角東站開設外帶店，但生意卻非常差，經分析後發現雖然旺角東人流多，但流動速度快，加上本身旺角已有不少餐飲食肆選擇，故終以失敗收場。

外帶店自行決定不定時八折優惠

陳耀榮又分享外帶店其中一個吸客策略，便是以一個不定時方式推出八折優惠，而這個策略則交由外帶店本身自行決定。他指，這樣一來可以減少浪費食物，日後可以根據經營決定需要製作壽司的數量， 同時又勾起食客對外帶壽司的好奇心，吸引他們每日都來看看有沒有推出優惠或新產品，以達到增加人流及生意額的目的，「希望你每一天都來看看，總有一天你會忍不住手賣。」

堂食選址避免旺區開舖 避油尖旺、銅鑼灣

至於堂食店舖選址策略，陳耀榮透露，一般堂食店鋪的空間不會太大，期望會是可以容納100個座位以內，加上自疫情後集團揀舖策略上亦出現一個新改變。通關後傳統旺區人流有所回復，但對比疫情前人流仍然是一去不返，因此目前仍會選擇避免於傳統旺區開舖，即使是旺角、尖沙咀及銅鑼灣亦如是。

爭鮮旗下外帶店每天會自行決定不定時八折優惠。

北上成港人新消費模式 避免近關口地點開鋪

另外，他亦留意到在通關後，於長假期北上消費成為香港人一個新消費模式。他指，每逢長假期便有數十萬人次往返中港兩地，變相令近關口的門店變得較平日淡靜。例如最近新開幕、位處相對民生區的新北江門市，生意並未有預期中好。他指每逢周末，來往深圳灣口岸及天水圍的B2P巴士，就會出現人龍排隊等車，港人北上消費，變相令到新北江門市周末生意變弱。

旗下兩個品牌進駐啟德

有見所此，他指出，在近關口的位置，例如於天水圍區等區域要更小心選擇店舖位置。又透露，集團目前將會主力於偏中產的區域開舖，那些屋苑都比較貴租，惟生意反而相當好， 又透露旗下有兩個品牌亦會於稍候時間啟德在開舖。