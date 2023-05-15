「街市大王」建華集團5億開拓迷你倉業務　一年半極速開30個據點

有「街市大王」之稱的建華集團，過去主要經營與新鮮食品相關的業務，不過近數年該集團頻頻買入各類型的物業，如商場、舖位及工廈等，原來正部署開拓全新業務。建華（業務）管理有限公司行政總裁（智能物業管理）葉德文接受《香港01》專訪表示，集團自2022年7月起已涉足迷你倉業務並開設24 STORAGE，至今已營運多達12個據點，預計今年年底時更加會急速增加至30個據點，又指整個迷你倉新業務總投資額高達5億元。



建華集團近年多次於各區買入工廈物業，原來已悄悄地開展全新迷你倉業務24 STORAGE。葉德文表示，集團認為香港人對迷你倉市場有強勁需求，「無論市民居住面積大定小，佢哋都有唔同理由去租迷你倉」，如不少市民會在搬屋時會臨時放置家具、部分男士亦會把家中模型珍藏存放在迷你倉，而近年不少單車發燒友亦會把價值數萬元的公路車，寄存在迷你倉內，以便隨時出車。

區區有據點 自置、租用物業各佔一半

由於市場對迷你倉服務有一定需求，而且工廈呎價低於其他投資物業如舖位及寫字樓，因此該集團同時把迷你倉業務，當作為物業投資業務。葉德文表示，集團預計在今年年底時開設多達30個迷你倉據點，預計當中有一半為自置物業，另一半則為租用物業。

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去年7月創立 至今12個據點營運中

葉德文指，集團在2022年7月起已開始新增迷你倉業務，至今已開設了12個據點，另有約10個據點正在裝修中，暫時合共涉及樓面約16萬平方呎。由於集團迷你倉業務正在急速擴張，預計今年年底時，最終會有多達30個據點。他又透露，項目每個迷你倉的面積約8,000至10,000平方呎，未來希望「全港各區每個地方都有據點」。

問及為何不全數選擇自置物業作迷你倉，葉德文解釋，雖然近月集團不時買入工廈物業，但這類操作是一種物業投資，做入市決定往往需要慎重考慮各項因素，如地區環境、整體經濟狀況以至息口走勢，因此相信處理相關分析時，會拖慢迷你倉業務的發展速度，所以最終決定除了使用自置物業，亦會同時租用工廈改作迷你倉。

明年展開第二階段 再開多30個據點

葉德文透露，迷你倉業務首階段將開設30個據點，並預計在今年年底前達成，而每個據點也希望能在9個月內達到90%出租率。而明年將會展開第二個新階段，目標是再開多30個據點。

24 STORAGE屯門據點位於建榮街，佔地約1萬平方呎，設有約200個迷你倉，於今年2月份開業至今，出租率接近4成。葉德文指，以該據點為例，設有10個不同尺寸的迷你倉，面積介乎10至50平方呎，月租約600至2,000元，至於面積較小、可容納3部單車的單車倉，月租約580元，認為租金水平屬市價。