建華「落重本」攻迷你倉　電子鎖成本千元　設單車維修、共享空間

有「街市大王」之稱的建華集團，過去主要經營與新鮮食品相關的業務，不過近年開拓全新戰線，大搞迷你倉業務。建華（業務）管理有限公司行政總裁（智能物業管理）葉德文接受《香港01》專訪表示，旗下迷你倉業務24 STORAGE在今年年底前，將於全港開設30個據點，當中自置物業與租用物業，各佔一半，為求打造高質服務，集團更採用全新概念發展，希望把迷你倉打造作一個商務生態圈、一個容許租戶逗留的空間，同時亦引入更多智能設施，如其專用電子鎖每個成本超過千元，較傳統鎖頭高出超過百倍。



香港早於二十多年前已經流行使用迷你倉服務，不過早年的舊式迷你倉設計較簡陋，由於部份營運者希望收取最高收益，往往盡可能「劏爆」工廈，盡可能劏出最多數量的迷你倉，導致走廊狹窄，令租用人士往往在寄存貨物後立即離開。

據點均設共享工作空間 租戶免費使用

對於上述情況葉德文卻有不同想法，他直言，「我哋啲迷你倉，希望可做到一個生態圈、一個容許租戶逗留嘅空間」。為提高迷你倉的質素，特意在迷你倉內加入不同元素，如在中央位置放置兩個共享工作空間，免費讓租戶使用。

商務客比例增至35% 歡迎租戶逗留開價

葉德文表示，傳統迷你倉的租戶比例，有八成為家庭客，兩成為商用人士，不過近年趨勢有所轉變，不少於工貿區營業的公司，也開始租用附近的迷你倉放置文件，若得悉同一大廈開設迷你倉，更會迅速租用，「佢地其實都想騰空（辦公室）空間，冇理由將啲空間放文件，留返啲位開會、見客」。

為配合上述新趨勢，他表示，特意在旗下每個迷你倉據點加入共享工作空間，除了讓該類商務客寄存文件外，也可即時在迷你倉內開會。又指目前旗下家庭客及商務客的比例分別佔65%及35%，有別於傳統迷你倉。

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設維修站、提供工具 吸引單車發燒友

此外，近年受疫情影響，市民更會關注健康、運動、健身等範疇，當中公路自行車更成為熱門的休閒運動。葉德文表示，無論居住環境大與小，為避免佔用居住空間，影響生活質素，一般市民也傾向把單車放置屋外，如屋苑單車泊車位，不過同時會擔心單車被盜及保養等問題。

因此近年開始有更多市民租用迷你倉放置單車，而且更有不少個案是由數個「隊友」合資租用迷你倉。他指，為配合此類租戶，迷你倉除了提供十多個「單車倉」外，更特意打造一個提供多項工具的單車維修工作平台，方便相關租戶進行維修。

專用電子鎖設4種解鎖方法 較傳統鎖頭貴百倍

過去舊式迷你倉採用傳統鎖頭，租戶需要自行保管鎖匙，如大意遺失便需要強行「爆鎖」。不過葉德文指，傳統做法過時，為便利租戶，旗下迷你倉訂制專用電子鎖，能夠同時使用密碼、指紋、匙卡及傳統鎖匙等4種解鎖方法。

由於特意訂制專用電子鎖，其成本遠高於傳統鎖頭，葉德文透露，每個專用電子鎖的成本超過千元，對比價值僅十多元的傳統鎖頭，成本高出超過百倍，又指設置電子鎖的費用佔總成本高達20%，反映集團重視這類智能設備。

事實上，24 STORAGE擬於年底前開設多達30個據點，總投資額高達5億元，當中專用電子鎖佔用的成本高達20%，以此推算，預計相關成本費用高達約1億元。