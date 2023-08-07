尖沙咀、荃灣工商物業放售　叫價近1.4億

世邦魏理仕表示，獲業主委託出售一籃子物業組合，包括尖沙咀鐵路大廈7樓全層，及荃灣有線電視大樓15樓9A室。據悉，兩項物業叫價分別為約1.3億元及700萬元。



其中尖沙咀鐵路大廈7樓全層，該廈為尖沙咀區內甲級寫字樓，放售的全層單位建築面積約10,880平方呎，意向價1.3億元，呎價約11,949元。大廈於1994年落成，物業擁有3.7米高樓底，現時有部分單位交吉、部份正在出租，將會連同所有單位及現有租約出售。

尖沙咀鐵路大廈，（代理圖片）

至於另一項為荃灣有綫大樓15樓9A室，建築面值約1,570平方呎，意向價700萬元，建築呎價約4,459元，物業將以交吉形式出售。據了解，今年3月有同樣建築面積為1,570平方呎的單位以810萬元沽出，平均呎價5,159元。即是次單位叫價較同類型低13.5%。

業主貼市價推出 料吸引用家入市

世邦魏理仕資本市場資深董事鮑珏鍵指，有別於以往投資者主導的香港地產市場，現時資本市場中最受追捧的往往是一些適合用家使用的物業。以上尖沙咀鐵路大廈為尖沙咀區內甲廈，而荃灣有線電視大廈為高規格工業大廈，是次業主以貼近市價出售，預計吸引用家查詢。