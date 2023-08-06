油塘親海駅II原價加推122伙　折實最平294.4萬

長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅II 上周公布首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元，料為2016年後、過去7年市區最平的新盤項目，該盤昨日首日收逾2,000票，即超額認購約14倍。發展商今日（6日）即時原價加推2號價單，提供122伙，折實平均呎價15,063元，折實售價294.4萬元起。發展商指首輪銷售前不會加價。

親海駅II 2號價單涵蓋開放式至三房戶，包括7伙開放式戶、72伙一房戶、35伙兩房戶、8伙三房戶，實用面積介乎210至718平方呎，價單售價359萬至1,400.7萬元，價單呎價16034至20175元，維持最高樓價折扣19%，折實售價294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價13,148至16,544元，總逾7.83億元。當中大部份開放式及1房折實低於430萬元。

長實執行董事趙國雄表示，「買私樓好過買資助房屋」，又指親海駅II開賣前很大機會再次加推，強調首輪銷售前加推的單位不會加價，將視乎售票情況決定開售日期。市傳該盤已累收逾3,000票，以首兩張價單合計254伙計算，超額10.8倍。