油塘親海駅II周末兩天收5000票　超額認購18.6倍

長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅II 上周公布首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元，料為2016年後、過去7年市區最平的新盤項目，該盤昨日原價加推2號價單，提供122伙，折實平均呎價15,063元，折實售價294.4萬元起。據市場消息透露，該盤周末兩日暫時收逾5,000票，以首兩張價單共254伙計，超額認購約18.6倍。



開放式折實入場費290萬

親海駅II上周公佈的首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。首批單位實用面積210至718平方呎，包括開放式至三房戶型，其中，開放式佔22伙、一房佔43伙、兩房52伙、三房15伙，價單定價由353.6萬至1,375.7萬元，價單呎價由16,394元至20,008元。以定價計整批市值為9.25億元。

當中，開放式至兩房單位可獲最多18%折扣；三房單位最高可獲19%。故整批折實售價由290萬至1,114.3萬元，折實呎價由13,443元至16,407元。

昨日原價加推2號價單

至於親海駅II昨日原價加推的2號價單，同樣涵蓋開放式至三房戶，包括7伙開放式戶、72伙一房戶、35伙兩房戶、8伙三房戶，實用面積介乎210至718平方呎，價單售價359萬至1,400.7萬元，價單呎價16,034至20,175元，維持最高樓價折扣19%，折實售價294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價13,148至16,544元，總逾7.83億元。