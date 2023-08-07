Park YOHO Milano一房遭買家撻訂　3個月後再賣平7%　帳蝕148萬

二手市場淡靜，元朗Park YOHO Milano有業主為盡快賣出單位換樓，開價不惜低於早前撻訂售價約7%，以480萬元沽貨。而是次成交價也較2018年買入價628萬元，帳面蝕讓148萬或貶值24%。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗Park YOHO Milano 32B座低層D室，實用面積405平方呎，屬一房連儲物房間隔。

5月份515萬沽惟遭買家撻訂

單位原本於今年5月以515萬元沽出，買家後來撻訂棄購。業主為可以盡快賣出單位換樓，故於6月初重新將單位以500萬元放盤，最近減價至480萬元獲零議價沽出，呎價11,852元。換言之，該單位較原先造價賣平35萬元或近7%。

Park Yoho。（資料圖片）

據知，原業主則於2018年8月以628萬元購入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓148萬元，單位期內貶值約24%。

持貨5年 帳蝕148萬元

參考對上一宗同類成交單位，屬32A座低層A室，實用面積405平方呎，於今年5月以成交價582萬元沽出，呎價14,478元，即現最新成交造價較當時回落102萬元或17.5%。