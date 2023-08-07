長實親海駅II 再度加推128伙　入場費290萬　夥利嘉閣推置業優惠

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II 今日（7日）再度加推第3號價單，長實營業部首席經理郭子威表示，該批單位涉及128伙，將視乎市況不排除明日再次加推，料最快周內開售。



長實營業經理陳詠慈表示，第3號價單提供128伙，分布在2A座及2B座，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔22伙、一房佔 21伙、兩房佔70伙、三房佔15伙，折實售價由290萬元至1,058.4萬元，折實呎價由13,085元至16,407元，該批單位市值9.54億元。

為配合項目銷售，親海駅II夥利嘉閣地產推總值8萬元的置業優惠，經利嘉閣地產買入項目首10名買家，可獲租務管理服務。

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先後推出三張價單 各涉132伙、122伙，以及128伙

親海駅II上周公佈的首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。首批單位實用面積210至718平方呎，包括開放式至三房戶型，其中，開放式佔22伙、一房佔43伙、兩房52伙、三房15伙，價單定價由353.6萬至1,375.7萬元，價單呎價由16,394元至20,008元。以定價計整批市值為9.25億元。

當中，開放式至兩房單位可獲最多18%折扣；三房單位最高可獲19%。故整批折實售價由290萬至1,114.3萬元，折實呎價由13,443元至16,407元。

昨日原價加推2號價單

至於親海駅II昨日原價加推的2號價單，折實平均呎價15,063元，同樣涵蓋開放式至三房戶，包括7伙開放式戶、72伙一房戶、35伙兩房戶、8伙三房戶，實用面積介乎210至718平方呎，價單售價359萬至1,400.7萬元，價單呎價16,034至20,175元，維持最高樓價折扣19%，折實售價294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價13,148至16,544元，總逾7.83億元。