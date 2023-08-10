本港次季商業地產交投、金額創歷史新低　台灣超越香港市場

MSCI Real Assets最新發佈的《亞太資本趨勢報告》顯示，在中國大陸經濟放緩以及寫字樓投資退縮的影響下，2023年第二季度商業地產交易額再次下滑。香港市場第二季度商業地產成交交易僅有13億美元，與去年相比，投資額下跌了近一半，更被台灣超越。



MSCI Real Assets報告指出，香港市場第二季度的成交交易僅有13億美元，無論是投資額或交易數量，均為有史以來第二季度的新低點。與去年的低基數相比，投資額仍下跌了近50%。在第二季度最活躍的亞太市場排行榜當中，台灣超越了香港市場。本季度最大的交易主要源自土地出售或為重新發展而收購的地產。

次季港商業地產成交額13億美元 挫近50%

MSCI 亞洲房地產研究主管趙捷明表示，香港商業地產市場跌至新低，通常為交易額最大類別的寫字樓，單季銷售額未能達到1億美元。商業地產價格的止跌回升反而進一步拉大買賣雙方的預期差距，到本季末，寫字樓和零售類別的預期差距都達到了有史以來最大的水平。

各市場投資額（美元）（MSCI Real Assets資料）。

下跌趨勢幾乎見底 商廈投資者態度猶疑

最新發佈的《亞太資本趨勢報告》顯示，由於受寫字樓投資退縮及中國大陸經濟下滑影響，亞太區商業地產銷售下滑，2023 年第二季度商業地產交易額再次下滑。不過，第二季度交易額超越了年初交易額，而同期比較亦有改善，仍有對形勢樂觀的理由。

收益型房地產的交易總額達到317億美元，較去年同期下跌了40%。與一年前相比，在主要市場中，日本的交易額降幅最小，新加坡和澳洲降幅最大。

趙捷明又指出，許多跡象表明，下跌趨勢已經幾乎見底，某些類別和市場的交易活動已經開始回升。不過，寫字樓投資者的態度猶疑，而且買賣雙方對價格預期有巨大差距，亞太區要整體持續復甦仍有待一段時間。

各類別投資額（美元）（MSCI Real Assets資料）。