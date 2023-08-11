憧憬加息周期完結　CCL三周累升0.95%　分析：短期樓價反覆偏軟

中原城市領先指數CCL最新報165.42點，按周升0.42%。由於政府公佈放寬按揭措施，及市場憧憬加息周期快將完結，刺激整體樓價短暫回升3周，CCL累升0.95%，並重上165點水平。今周指數是反映7月7日政府放寬物業按揭成數後第2周，以及7月27日美國和本地主要銀行加息之前一周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，第三季CCL目標維持163點，現時相差1.46%。市場消息好壞參半，二手樓市持續處於拉鋸局面，成交稀疏，影響短期樓價反覆偏軟，下調速度緩慢。8月12日油塘新盤親海駅II首輪開售成為焦點，對香港二手樓價的影響將於9月上旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升0.30%

原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.85點，按周升0.30%。CCL（中小型單位）報164.36點，按周升0.44%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升3周，分別升0.88%及0.82%。CCL（大型單位）報170.78點，按周升0.39%，連升2周共1.85%。

四區樓價二升二跌，各自反覆。新界西CCL_Mass報152.59點，按周升1.74%，連跌3周後回升。新界東CCL_Mass報177.17點，按周升0.78%，終止2周連跌。港島CCL_Mass報169.69點，按周跌0.46%。九龍CCL_Mass報159.67點，按周跌0.34%。港九市區樓價齊升2周後回軟。

今年度CCL 4區整體累升5.52%

2023年計，CCL累升5.52%，CCL Mass升6.10%，CCL（中小型單位）升6.22%，CCL（大型單位）升2.47%。港島升8.85%，九龍升5.90%，新界東升4.21%，新界西升4.93%。