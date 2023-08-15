親海駅I加推50伙、折實365.3萬起　三房連裝修示範單位曝光｜多相

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I，昨日推出首張價單50伙，折實平均呎價15,250元，折實一房入場約385.8萬元。發展商今日（15日）加推第2號價單，涉及50伙，入場單位折實最平365.3萬元。



長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅I 昨日收票首半小時錄得約10倍超額認購，不排除短期再加推，並於周內盡推悉數單位。

收票首半小時錄10倍超額認購

長實營業經理陳詠慈表示，新加推的50伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔21伙、兩房佔16伙、三房佔16伙，以及三房佔13伙。整批單位實用面積273至729平方呎，價單定價451萬元至1,469.6萬元，價單呎價16,520元至21,088元，扣除最多折實優惠後，折實售價365.3萬元至1,175.7萬元，折實呎價13,381元至17,082元，以市值計整批逾4.3億元。

↓↓第1座20樓E室↓↓

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開放三房經改動連裝修示範單位

親海駅I同時亦開放一伙三房經改動連裝修示範單位予傳媒參觀。該三房經改動連裝修示範示範單位參照第1座20樓E室搭建，實用面積為714平方呎，示範單位以以遊艇及海洋作為設計概念，單位設有長玄關，客飯廳分明，三間睡房與客廳望同一景觀。

當中一間睡房拆除部份牆身並改為書房，並採開放式設計。另廚房以梗廚設計連儲物房，浴室有窗，屬「明廁」，惟單位不設露台。