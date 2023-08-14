親海駅I接力推出　首批50伙折實均價1.52萬　一房入場費385.8萬

長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅II低價推盤奏效，於周六（12日）即日沽清全數626伙。發展商今日隨即推出親海駅I，首張價單50伙，首批折實平均呎價15,250元，較親海駅II的首批折實均價14,997元，高出約1.68%。最平單位為第1座1樓J室一房戶，折實入場費約385.8萬元，呎價13,490元。



發展商指出，親海駅I首批50伙，包括20伙一房、20伙兩房及10伙三房。該批單位價單售價介乎476.3萬至1,476.3萬元，價單呎價16,654至20,058元，扣除最高優惠後，折實售價385.8萬至1,181萬元，折實呎價13,490至16,082元。

首批單位最平為第1座1樓J室，屬一房戶，實用面積288平方呎，折實入場費約385.8萬元，呎價13,490元；至於兩房戶最平為第1座1樓C室，實用面積442平方呎，折實售價660.2萬元，折實呎價14,937元。

而三房方面，最平為第1座2樓E室，實用面積717平方呎，折實售價1,030.3萬元，折實呎價14,370元。三房單位可採用「呼吸PLAN」，首年利息月供僅7,727元。

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周六即日沽清全數626伙

親海駅II在過去周六展開首輪銷售，即日沽清全數626伙。該626伙涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。首輪發售的626伙，折實平均呎價14,868元。

親海駅II首批折實均價14997元

另翻查資料，親海駅II在8月3日至8日，即六天內連環推出4張價單，首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。項目隨後再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。而最後一張4號價單共244伙，折實平均呎價為14,868元。

↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓

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