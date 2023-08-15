日出康城凱柏峰III最快明日開價　首批不少於129伙　料本月內開售

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城11期D 凱柏峰III，昨日上載售樓說明書，今日（15日）公佈詳細戶型分佈。該盤提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位。



日出康城樓盤首次提供開放式戶

信和置業執行董事田兆源表示，凱柏峰III提供644伙，戶型涵蓋開放式至三房一套單位，是次亦是日出康城項目首次推出開放式單位。該盤預計最快明日會公佈價單，首張價單推售單位數目不會少於129伙，料8月內會展開首輪銷售。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，日出康城已經成為完全發展成熟的大型項目，過往凱柏峰III一、二期已售出超過610伙，總套現逾53億元。項目位於商場上蓋，設有24小時通道直通港鐵站，而且將軍澳跨灣大橋亦開始通車，前往東九龍及港島CBD交通十分便利，相信對買家具有吸引力。

根據售樓說明書，項目最細單位為第3A座標準樓層E室，實用面積283平方呎，為開放式戶；最大面積為第3B座67樓A室，實用面積978平方呎，設有平台139平方呎及天台831平方呎。