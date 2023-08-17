2000呎日式寵物超市進駐YOHO MALL　寵物公園DOT PARK全面開放

新界首間日式寵物超级市埸Petkoikoi Konbini 正式進駐元朗YOHO MALL，該超级市埸佔地逾2,100平方呎，設有逾千款日本直送的產品，包括寵物蛋糕、鹿兒島牛初乳及羊奶等。



另外，商場近8,000平方呎寵物公園 DOT PARK已全面開放，並落實於8月與本地非牟利組織「香港拯救貓狗協會」及場內商戶舉行「YOHO MALL 慈善萌寵優惠祭」。活動即日起至12月31日期間，顧客於YOHO MALL 指定竉物相關商戶消費， 商場將捐出部分收益贈予香港拯救貓狗協會作慈善用途。



「萌寵優惠祭」設多間商戶及食肆優惠

YOHO MALL 慈善萌寵優惠祭期間將聯同多間商戶及食肆提供各種優惠，包括 Brotzeit German Bier Bar & Restaurant、Chilli Lime、One & a half、十十、Tera Pancake 等食肆提供優惠或竉物小食予攜同寵物的顧客；LIFETASTIC 寵物件裝蛋糕買3件享7折優惠及 Pet Line 指定商品折扣優惠等等。

寵物專屬企劃「愛寵聯萌」

「萌寵優惠祭」活動包括，由8月15日起，The Point會員憑5,000積分即可換領預留證， 並於8月27日或之前到 YOHO MALL即日以電子消費滿500元，即可換領萌寵工作坊入場證並自動成為「愛寵聯萌」萌友。

擁入場證的顧客可參與「萌寵打手印工作坊」，為其寵物製作一式兩套陶瓷模手印，亦可在中秋節當日參與由YOHO MALL與香港拯救貓狗協會舉辦「中秋寵物市集」以及中秋晚會。