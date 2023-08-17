親海駅I暫收5000票、超額21倍　郭子威：以快打慢、賣得快好世界

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I昨日（17日）加推3號價單，涉及119伙，並同日落實本周日（20日）展開首輪銷售，計及1、2號價單，即周日盡推3張價單全數共219伙。發展商指，該盤將於周五（18日）下午6時截止登記。



市傳收逾5000票 超額逾21倍

市場消息指，親海駅I由周一開價起收票，截至17日中午，總收票逾5,000票，超額逾21倍，當中料大部分為親海駅II向隅客重新入票。親海駅I截票時間為18日晚上6時，而將於銷售同日即場抽籤認購。

長實營業部首席經理郭子威指，親海駅採取以快打慢的策略，以免流失買家。

長實營業部首席經理郭子威表示，現時投資氣氛薄弱，加上香港經濟仍處於恢復階段，買家對售價非常敏感，發展商不敢輕易提價。親海駅II首張價單以「平爆價」折實均價14,997元，才成功吸引買家的注視，全數標準單位沽清。

郭子威又指，緊接親海駅I首批以「咪走雞價」折實均價15,250元推岀，市場反應不俗，反映現時買家對於市區有海及有港鐵站概念的新盤，定位呎價約1.5萬元左右，他預計下半年逾萬伙新盤將陸續推出，相信各發展商競爭會非常激烈，因此親海駅採取以快打慢的策略，以免流失買家，實行「賣得快好世界」。

3天連環推三張價單 共涉219伙

該盤在周一推出1號價單，提供50伙，折實平均呎價15,250元，在周二又再加推50伙，折實平均呎價為15,714元，其後於周三推出3號價單，涉及119伙，折實平均呎價為16,319元，並同日落實周日盡推219伙，折實平均呎價15,939元。

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親海駅II首批折實均價14997元

早前親海駅II銷情熾熱，在周六即日沽清全數626伙。該盤在8月3日至8日，即六天內連環推出4張價單，首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。項目隨後再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。而最後一張4號價單共244伙，折實平均呎價為14,868元。

↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓