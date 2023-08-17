利嘉閣：二手蝕讓比例升至15.6%　近六個月高位

二手市場交投淡靜，加上發展商以超低價出擊，令二手業主更為被動，拖累二手私宅轉手獲利比率持續向下，而平均賺幅亦處低位徘徊。綜合土地註冊處資料所得，2023年7月份全港1,196宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共992宗，佔比82.9%，較前月的83.6%，再跌0.7個百分點，連跌兩個月，創近6個月低位。



至於帳面錄得虧損者達187宗，佔比按月微升0.4個百分點至15.6%，為近6個月以來新高。



陳海潮：料8月損手比例亦料重上17%的高位

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月樓市衝高後回調，出現買賣兩閒的情況，準買家入市遲疑，發展商唯有以低價招徠，對二手市場帶來更大壓力。按照目前情況，更多心急出貨的業主難免要進一步降價才能成功出售，料8月份二手私宅轉手獲利比率恐再度下試今年初近82%的超低水平，而損手比例亦料重上17%的高位；至於平均每宗賺幅料方面，則視乎業主持貨年期，料仍徘徊在48%至50%之間窄幅震盪。

7月二手私宅轉手獲利比率不足83%。

二手蝕讓升至15.6% 為近半年以來新高

另據數據顯示，今年7月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為50.6%，按月升2.6個百分點，為連跌3個月後反彈，創近3個月高位。7月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為39.2%，按月升2.7個百分點，共錄469宗；至於帳面錄得虧損者達187宗，佔比按月微升0.4個百分點至15.6%，為近6個月以來新高；而平手的個案則有17宗，佔比也微增至1.4%。

7月份私宅轉手平均賺幅錄50.6%。

7月份新界區獲利率跑嬴港島九龍

至於按區域劃分，7月份新界區表現最理想，獲利成功比率報84.8%，按月並升1個百分點；其次為港島區，報82.1%，按月也升1個百分點；至於九龍區表現最差，錄得80.1%，按月急挫4.9個百分點，由前月跑贏大市變為落後大市。

按物業轉售價格分析，樓價介乎1,001萬至1,200萬元的中高價樓組別之獲利比率最高，錄得88.4%，按月增加0.7個百分點，涉及宗數84宗；此外，801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率亦達88.3%，按月更升1.7個百分點，兩者表現均跑贏整體大市。