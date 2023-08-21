日出康城凱柏峰III加推108伙　折實均價16938元

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III 加推第2張價單，涉及108伙，折實平均價為16,938元。如選用200天人才付款計劃，折實平均價為16,366元。



該批108伙標準單位，包括98伙為兩房，以及10伙為三房。價單訂價為842.8萬元至 1,495.6萬元，呎價為18,687至20,801元，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價716.38至1,271.26萬元，折實呎價15,884至17,681元，整批市值逾10.3億元。

加推屬原價加推

如選用200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後，折實售價約692.18萬元至1,228.33萬元，呎價15,348元至17,084元，其折實平均價為16,366元，當中入場單位為3B座10樓F單位，實用面積451平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實售價約692.18萬元，呎價15,348元。

信和置業執行董事田兆源表示，是次加推屬原價加推，如選用200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後，呎價仍然由15,348元起，折實價692.18萬元起