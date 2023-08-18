日出康城凱柏峰III短期提價加推65伙　夥經絡推按揭優惠吸客

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III 今日（18日）公布最新部署，信和置業執行董事田兆源表示，將於短期內加推65伙，當中主打三房間隔，預告有提價空間。

為配合項目項目銷售，夥美聯物業及經絡按揭推「高成數高回贈Ｈ按優惠」，買家可承造九成按揭，年期為30年，全期按息為H加1.3厘，按息上限為3.625厘，設有3%現金回贈及高存息戶口。

首批單位涉及130伙 折實入場496.74萬

凱柏峰III 首批單位涉及130伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中開放式佔6伙、一房佔42伙、兩房佔76伙、三房佔6伙。價單售價584.4萬至1,474.9萬元，價單呎價由18,469元至21,494元，以最高折扣15%計，折實售價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價由15,699元至18,270元。

入場單位為3A座10樓E室，屬開放式單位，實用面積283平方呎，折實售價496.74萬元，折實呎價17,553元。

全盤提供644伙 首推日出康城開放式戶

凱柏峰III提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位，屬日出康城項目首次推出開放式單位。