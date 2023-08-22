美聯：6月份私樓落成量錄334伙　按月升2.8倍　創20個月以來次低

私樓落成量連跌4個月後回升，綜合屋宇署資料顯示，6月份私人住宅落成量錄334伙，較5月僅86伙回升約2.8倍，惟仍創自2021年10月後的20個月次低。6月落成項目包括映岸262伙、波老道21號第二期66伙，以及赤柱村道52至54號6伙。



上半年落成量按年跌約37%

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以今年上半年落成量合計，共錄7,556伙，比起去年同期12,064伙跌約37.4%，而與差估署預測今年全年19,953伙則佔約37.9%。

上半年落成單位近57%已售

與此同時，今年上半年落成單位中，近57%已售。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合一手網資料，截至今年8月20日為止，今年上半年落成單位中，約4,286個單位已售出，售出率佔約56.7%。

若以3區劃分，今年上半年新界區共有3,766個私人住宅單位落成，當中已售出約3,011個單位，售出率約8成。無論售出量抑或售出率均為3區最高，其中原因相信與新界區項目往往以較吸引價推售所致。

港島區方面，今年上半年共有738個單位落成，當中售出約324伙，售出率約43.9%；至於九龍區期內落成量共3,052伙，售出約951伙，售出率約31.2%。